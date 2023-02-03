Доктор назвала самый полезный вид хлеба, от которого можно похудеть

Вы, наверное, снова и снова слышали, что хлеб является одним из худших виновников, которые могут привести к увеличению веса. И хотя это верно для сортов с высокой степенью переработки (привет, белый хлеб!), эксперты рады вам сообщить, что это не всегда так. На самом деле, есть один вид вкусного хлеба с клетчаткой, который, по мнению экспертов, можно есть регулярно и при этом худеть: хлеб из пророщенного зерна.
Вы можете наслаждаться здоровыми тостами, бутербродами и многим другим, не теряя при этом своих целей в фитнесе, если вы выберете хлеб из пророщенного зерна. Чтобы узнать больше о том, почему это лучший выбор для вашего тела, SheFinds.com поговорили с доктором Эми Ли, сертифицированным врачом по внутренним болезням, лечебному питанию и медицине ожирения и партнером Nucific.
Хлеб из пророщенного зерна
Доктор объясняет, что этот тип хлеба готовится из зерен, которым дали прорасти в воде, прежде чем превратить их в муку. В результате получается хлеб с меньшим содержанием углеводов и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько фунтов или просто оставаться здоровым в целом.
«Это считается пищей с низким гликемическим индексом, которая легко усваивается организмом», — продолжает доктор Ли. Благодаря низкому гликемическому индексу, а также высокому содержанию клетчатки и магния, такой хлеб может даже помочь регулировать уровень сахара в крови, что всегда полезно для похудения. Она также отмечает, что «чистые углеводы могут составлять менее 10 граммов углеводов на ломтик, что делает его более идеальным хлебом для употребления с риском увеличения веса».
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