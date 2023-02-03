Доктор назвала самый полезный вид хлеба, от которого можно похудеть

Когда дело доходит до лучших продуктов для похудения, хлеб, вероятно, не является одной из первых вещей, которые приходят вам на ум.

Вы, наверное, снова и снова слышали, что хлеб является одним из худших виновников, которые могут привести к увеличению веса. И хотя это верно для сортов с высокой степенью переработки (привет, белый хлеб!), эксперты рады вам сообщить, что это не всегда так. На самом деле, есть один вид вкусного хлеба с клетчаткой, который, по мнению экспертов, можно есть регулярно и при этом худеть: хлеб из пророщенного зерна.

Вы можете наслаждаться здоровыми тостами, бутербродами и многим другим, не теряя при этом своих целей в фитнесе, если вы выберете хлеб из пророщенного зерна. Чтобы узнать больше о том, почему это лучший выбор для вашего тела, SheFinds.com поговорили с доктором Эми Ли, сертифицированным врачом по внутренним болезням, лечебному питанию и медицине ожирения и партнером Nucific.

Хлеб из пророщенного зерна

Доктор объясняет, что этот тип хлеба готовится из зерен, которым дали прорасти в воде, прежде чем превратить их в муку. В результате получается хлеб с меньшим содержанием углеводов и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько фунтов или просто оставаться здоровым в целом.

«Это считается пищей с низким гликемическим индексом, которая легко усваивается организмом», — продолжает доктор Ли. Благодаря низкому гликемическому индексу, а также высокому содержанию клетчатки и магния, такой хлеб может даже помочь регулировать уровень сахара в крови, что всегда полезно для похудения. Она также отмечает, что «чистые углеводы могут составлять менее 10 граммов углеводов на ломтик, что делает его более идеальным хлебом для употребления с риском увеличения веса».

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