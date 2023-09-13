Доктор предупредил о пищевых привычках по утрам, которые резко повышают артериальное давление

Простые изменения в утреннем распорядке, такие как умеренное потребление кофеина и питательный завтрак, могут иметь большое значение для укрепления...

Высокое кровяное давление или гипертония со временем может иметь серьезные последствия для здоровья, включая проблемы с почками, деменцию, сердечную недостаточность и риск сердечного приступа или инсульта. К счастью, есть изменения в образе жизни, которые вы можете внести, чтобы поддерживать здоровый уровень артериального давления. Однако некоторые распространенные утренние привычки могут способствовать повышению кровяного давления и отрицательно влиять на ваше здоровье.

Чтобы пролить свет на эти привычки, SheFinds обратились к доктору медицинских наук Рамиту Сингху Самбьалу. Он выделил две утренние практики, которые могут повысить кровяное давление: чрезмерное употребление кофеина и пропуск завтрака.

1. Чрезмерное употребление кофеина. Хотя утренняя чашка кофе может быть приятной, доктор Самбьял предупреждает, что употребление слишком большого количества кофеина может привести к нездоровому уровню кровяного давления, особенно у людей старше 60 лет. Известно, что кофеин повышает кровяное давление и может привести к долгосрочному повреждению сердечно-сосудистой системы. Вместо этого рассмотрите варианты с низким содержанием кофеина, такие как теплая лимонная вода или травяной чай, чтобы начать свой день.

2. Пропуск завтрака. По словам доктора Самбьала, пропуск завтрака может вызвать в организме режим голодания, что значительно повысит уровень кровяного давления. Однако очень важно выбирать сбалансированный завтрак. Избегайте слишком сладких блюд, так как они также могут вызвать резкие скачки артериального давления. Выбирайте завтрак, богатый белками и сложными углеводами, например греческий йогурт, чтобы обеспечить постоянную энергию и стабильное кровяное давление в течение дня.

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