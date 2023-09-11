Диетолог рассказала, какие супы могут повышать артериальное давление

Чрезмерное употребление натрия в этих супах навредит вашему здоровью.

Супы — любимая и разнообразная еда, которую едят во всем мире. Однако очень важно знать о некоторых супах, которые могут препятствовать снижению веса из-за неожиданно высокого содержания натрия. Чрезмерное употребление натрия может привести к задержке жидкости, повышению артериального давления и увеличению веса.

Мэри Сабат, MS, RDN, LD, эксперт в области питания, выделила в статье SheFinds супы, которые следует избегать при похудении: консервированные и обработанные супы.

Консервированные и обработанные супы, хотя и удобны, часто таят в себе скрытый риск для здоровья — избыток натрия. Производители добавляют чрезмерное количество соли, чтобы продлить срок хранения и улучшить вкус, что приводит к увеличению потребления натрия. Это может привести к задержке воды, повышению артериального давления и потенциальному увеличению веса. Высокое потребление натрия также может вызвать жажду, что потенциально может привести к употреблению сладких или высококалорийных напитков и способствовать увеличению веса.

Чтобы сделать более здоровый выбор, рассмотрите домашние супы из свежих ингредиентов, нежирных белков и бульонов или приправ с низким содержанием натрия. Это позволяет контролировать ингредиенты и уровень натрия.

Выбирайте супы на основе бульона с большим количеством овощей и нежирных белков, чтобы контролировать вес и потребление натрия.

При покупке консервированных супов обращайте внимание на размеры порций и читайте этикетки. По возможности выбирайте продукты с низким содержанием натрия. В конечном счете, поддержание здорового веса и потребления натрия требует сбалансированной диеты и умеренности.

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