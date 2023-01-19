Доктор рассказала, действительно ли нельзя принимать душ после приема пищи

Часто можно услышать, что нежелательно принимать ванну после еды, но что за этим стоит? Давайте послушаем эксперта.

Большинство из нас совершают определенные ошибки, например, засыпают после еды или не пьют достаточное количество воды до и после пищи. Кроме того, вы, возможно, слышали, что нельзя мыться сразу после еды. Однако люди остаются в неведении о причине этого.

Вот почему не рекомендуется принимать ванну после еды

Принятие душа после вкусной трапезы может показаться заманчивым делом, но этого следует избегать. «Принятие ванны после еды прерывает естественный процесс пищеварения. А пищеварение требует много энергии, для чего важен хороший приток крови в желудок. Когда вы принимаете пищу, температура вашего тела слегка повышается, так как кровь направляется к органам пищеварения. Но если вы примите душ сразу после еды, произойдет отклонение кровотока. Кровь, которая была направлена ​​​​на процесс пищеварения, начинает течь к другим частям тела, тем самым задерживая пищеварение», — поделилась с медпорталом HealthShots доктор Свати Редди, консультант-физиотерапевт и сертифицированный консультант по диете из Больницы материнства в Бангалоре.

Совершение этой ошибки может привести к дискомфорту и спазмам желудка. Кроме того, если вы думаете, что можете принять горячую ванну после еды, знайте, что горячая ванна не только повышает температуру тела, но и увеличивает частоту сердечных сокращений. На полный желудок это может быть довольно неприятно. Вы также почувствуете себя очень вялым после душа.

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