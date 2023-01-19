Эксперт рассказала, какие продукты необходимы женщинам для стройности, красоты и молодости

В рационе женщины, заботящейся о себе, обязательно должны быть натуральные продукты, обили е овощей и фруктов, зелени, а также других растительных продуктов.

Эксперты говорит, что еда должна быть сбалансирована. Важно включать в рацион белковые блюда, полезный жир и множество разноцветных растительных продуктов

Обязательно в меню должны быть ферментированные продукты. Для женского организма полезны и квашеная капусту, и соленые огурцы, и соевые продукты. Важно также помнить о таких продуктах, как бальзамический или яблочный уксус, ими полезно приправлять салаты. Эти продукты богаты не только живыми полезными бактериями и стимулируют их рост в кишечнике, но и продуктами их жизнедеятельности (метабиотиками).

Кроме того, соевые ферментированные продукты полезны женщинам после 45 лет для профилактики рака молочной железы.

Неферментированные пребиотические продукты стимулируют рост полезных бактерии. К ним относятся — чай из ромашки, корня топинамбура и цикория. Они увеличивают рост 5 разновидностей лактобактерий (лактис, рамнозус, булгарикус, паркасей, плантарум). Это очень важно для поддержания молодости организма.

Обязательно включайте в рацион зерновые. В их оболочках много биологически активных веществ, клетчатки растворимой и нерастворимой, магния, витаминов группы В. Очень полезны в рационе и бобовые. Это растительные белки, с другой – растворимая (связывающая вредные вещества в кишечнике), клетчатка.

Продукты, стимулирующие образование стволовых клеток. Это какао на воде, черный шоколад, черный чай, черные ягоды, темно-синие сливы, а также зеленый чай, зеленые листья (капуста кейл, темно-зеленые листья сельдерея, шпинат, кресс-салат; горчица).

Каротиноиды. Наиболее активными являются два – ликопен из помидоров и бета-каротин из моркови и красного перца. При тушении помидоров количество ликопена растет в десятки раз. Такие продукты являются мощной профилактикой рака и омолаживают клетки организма.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.