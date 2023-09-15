Доктор рассказала, какие пищевые привычки приводят к проблемам с психикой и анорексии

Такое питание может снизить общее качество вашей жизни.

Строгое питание, часто называемое «орторексией», означает чрезмерную сосредоточенность на потреблении того, что считается здоровым. Это может нанести вред вашему здоровью во многих отношениях.

Мэри Сабат, MS, RDN, LD, эксперт-диетолог, объяснила SheFinds, что едоки, которые следуют строгим правилам питания, избегая всего, что они считают нездоровым, подвержены высоким рискам. Эта одержимость может привести к проблемам как с физическим, так и с психическим здоровьем.

Люди, которые едят строго, могут чувствовать тревогу, вину или одержимость едой. Это может серьезно навредить их психическому благополучию. В тяжелых случаях это может даже спровоцировать расстройства пищевого поведения, такие как анорексия, булимия или орторексия, которые имеют серьезные физические и психические последствия.

Даже такие диеты, которые кажутся здоровыми, например, веганство, могут быть рискованными, если они не сбалансированы должным образом. Им может не хватать необходимых питательных веществ, таких как витамин B12, железо и жирные кислоты омега-3, содержащиеся в продуктах животного происхождения.

Социальные ситуации также могут стать стрессовыми для едоков с жесткими привычками. Они могут чувствовать себя некомфортно или тревожно, обедая с друзьями или посещая собрания. Эта изоляция может снизить общее качество их жизни.

Чтобы оставаться здоровым, важно найти баланс между осознанным питанием и гибкостью в диете. Жесткое питание может принести больше вреда, чем пользы, поэтому крайне важно осознавать его негативное влияние на ваше самочувствие.

Курсор писал, что диетолог назвала «здоровый» продукт на завтрак, резко вызывающий скачки сахара в крови.