Диетолог назвала «здоровый» продукт на завтрак, резко вызывающий скачки сахара в крови

Популярные продукты могут со временем неосознанно нанести вред вашему организму.

Важнейшим аспектом поддержания здорового образа жизни является начало дня с питательного завтрака. Выбор еды, которую вы делаете утром, не только влияет на ваше самочувствие в течение дня, но также может иметь долгосрочное влияние на ваше общее самочувствие. Несмотря на то, что существует множество вариантов здорового завтрака, некоторые популярные продукты могут со временем неосознанно нанести вред вашему организму, и одним из неожиданных нарушителей являются пакетики ароматизированной овсянки.

SheFinds проконсультировались с Мэри Сабат, диетологом и личным тренером, чтобы понять неожиданные недостатки этих, казалось бы, удобных вариантов завтрака. Когда дело касается здоровья, традиционная необработанная овсянка, если ее правильно приготовить, является отличным выбором. Тем не менее, ароматизированные пакеты овсянки — это другая история.

Одной из главных проблем является высокое содержание сахара. Пакетики ароматизированной овсянки печально известны тем, что в них добавлен сахар для улучшения вкуса, что может привести к быстрому скачку уровня сахара в крови при употреблении. Более того, эти ароматизированные сорта часто содержат меньше клетчатки по сравнению с обычным овсом. Клетчатка имеет решающее значение для стабилизации уровня сахара в крови и обеспечения чувства сытости, поэтому ее недостаток может привести к перееданию и увеличению веса.

Кроме того, эти пакеты часто содержат искусственные ингредиенты, такие как ароматизаторы, красители и консерванты, которые при регулярном употреблении могут иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Чтобы защитить свое здоровье, рекомендуется избегать расфасованной овсянки. Выбирайте простую овсянку и добавляйте в свой завтрак натуральные подсластители, такие как мед, свежие фрукты или орехи. Таким образом, вы сможете контролировать содержание сахара и увеличить содержание клетчатки, витаминов и минералов в еде. Обычный овес способствует стабильному уровню сахара в крови и помогает контролировать вес в сочетании с более здоровыми начинками и ингредиентами, как рекомендует Сабат.

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