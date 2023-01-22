Доктор рассказала, стоит ли употреблять молочные продукты при простуде и кашле

Многие советуют не пить молоко или употреблять другие молочные продукты, так как они усугубят кашель и простуду. Но правда ли это или просто миф?

Когда мы заболеваем простудой или гриппом, мы часто обращаемся к безрецептурным лекарствам или домашним средствам, чтобы восстановить наш иммунитет. Теплое молоко является показательным примером. Но практика потребления молока или молочных продуктов во время простуды и кашля окружена предположениями о том, что это может ухудшить ваши симптомы.

Чтобы понять, может ли потребление молочных продуктов усугубить симптомы гриппа, HealthShots поговорили с доктором Хари Лакшми.

Употребление молочных продуктов при простуде и кашле вызывает проблемы – миф или факт?

По словам доктора Лакшми, хотя распространено мнение, что молоко и другие молочные продукты увеличивают выработку слизи или мокроты при простуде, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это.

Мокрота – это липкая и густая слизь, которую вы получаете, когда страдаете от простуды. Она имеет тенденцию стекать по задней стенке горла. Эта слизь может показаться отвратительной и неудобной, но у нее есть цель. Слизь улавливает чужеродных «захватчиков», вызывающих болезнь, и выбрасывается, когда вы кашляете мокротой или сморкаетесь.

Но слишком много мокроты очень неприятно и неудобно, и существует ошибочное мнение, что питье молока увеличивает секрецию мокроты. Но это неправда, добавляет доктор Лакшми.

Доктор Лакшми объяснила, что молоко покрывает слизь или мокроту, делая ее более густой. Вот почему вы можете чувствовать, что ваша простуда может ухудшиться, когда вы пьете молоко или употребляете молочные продукты, такие как творог. Однако производство мокроты не увеличивается из-за молочных продуктов.

Как пить молоко при простуде?

Вы можете употреблять молоко, творог или любые другие молочные продукты, даже если вы простудились. Но желательно, чтобы они были комнатной температуры. На самом деле, теплое молоко с куркумой может помочь облегчить заложенность горла. Но вам нужно избегать мороженого и любых других холодных молочных продуктов, так как они могут вызвать раздражение горла и желудка. Кроме того, избегайте молочных продуктов, если у вас аллергия на них.

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