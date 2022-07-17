«Дождь» из долларов покрыл американскую трассу

«Денежный дождь» заметили водители, проезжавшие по дороге в штате Джорджия, США. Многие остановились и собирали купюры от этого невиданного чуда. Тем не менее все оказалось достаточно прозаично.

Интересное происшествие произошло на дороге в американском штате Джорджия. Прямо перед проезжающими машинами на трассу посыпался долларовый «дождь».

Об этом сообщило издание trust.ua.

У инкассаторского автомобиля, загруженного деньгами, на полном ходу вырвало боковую дверь. В итоге купюры разлетелись по всей дороге.

Полицейский Роберт Парсонс заявил, что это первый такой случай в его практике, и раньше такое ему встречалось только в боевиках на экране ТВ. Сумма денег, по его словам, оказалась «существенной».

Местные жители рассказали, что водители некоторых автомобилей останавливались и собирали доллары.

Сообщается, что в американском штате Иллинойс в прошлом году произошла авария с участием автомобиля, который вез деньги, собранные при инкассации игровых автоматов. Тогда произошел подобный курьез, и трасса была покрыта долларами.

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