Израильский шекель укрепился по сравнению с долларом

На фоне войны в Украине и вызванного ею энергетического кризиса, высокой инфляции и экономического спада. 8 июля курс евро почти сравнялся с долларом.

Курс евро по отношению к доллару упал до самой низкой отметки за последние два десятка лет. Так, 8 июля курс евро почти сравнялся с долларом и составил 1,015 доллара.

Отметим, что самый низкий курс евро был зафиксирован в 2000-м году. Тогда европейская валюта стоила меньше одного доллара (0,82 доллара за один евро). Однако уже через десять лет евро достигло своего пикового значения – 1,45 доллара за один евро. С тех пор разрыв только сокращался.

Что касается израильского шекеля, то евро также утрачивает позиции по отношению к национальной валюте. Так, сегодня евро подешевел на 1,2 процента и стоит 3,52 шекеля.

Примечательно, что доллар подешевел на 0,4% и стоит сейчас 3,48 шекеля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов. Валютные резервы Израиля на конец июня 2022 года составили $193,810 млрд, что на $5,998 млрд меньше их уровня на конец предыдущего месяца, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,7%.

Кроме того, наш сайт писал, что новым репатриантам выделили тысячи шекелей.

Еще напомним, что подрядчики подняли цены на еще не проданные квартиры из-за нового закона.