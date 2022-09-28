«Редкий памятник истории»: на дне Северного моря нашли древний якорь

Древний якорь, впервые обнаруженный в Северном море в 2018 году, недавно был датирован и признан чрезвычайно редкой находкой.
Якорь был обнаружен в ходе исследования морского дна компанией ScottishPower Renewables перед строительством морской ветряной электростанции East Anglia ONE, которая находится примерно в 40 километрах от побережья Саффолка.
«Все указывает на то, что это римский якорь возрастом почти 2000 лет, что является невероятно редким памятником истории, — объяснил Брэндон Мейсон из Maritime Archeology Ltd. — Если эта дата подтвердится, будет трудно переоценить ее значение — нам известно только о трех якорях до викингов из северных европейских вод за пределами Средиземноморья, и только два действительно уцелели».
Якорь может служить вещественным свидетельством древнеримского мореплавания и торговли в южной части Северного моря у берегов Англии. Ученые все еще работают над подтверждением его возраста, хотя есть несколько физических особенностей, которые убедительно свидетельствуют о том, что якорь относится к имперскому римскому периоду.
«Мы считаем, что эта находка может быть древнейшим и одним из крупнейших сохранившихся примеров, что дает нам веские доказательства невероятной активности, которая, должно быть, происходила в водах в римские времена, но о которой мы знаем относительно мало, — сказал Мейсон. — Это абсолютная привилегия — поднять якорь на поверхность и поделиться его историей с людьми не только на востоке Англии, но и по всему миру».
«Курсор» писал ранее, что черная дыра, в горизонт охвата которой попадают все орбитыпланет нашей Солнечной системы, обнаружена недавно астрономами.