«Редкий памятник истории»: на дне Северного моря нашли древний якорь

Древний якорь, впервые обнаруженный в Северном море в 2018 году, недавно был датирован и признан чрезвычайно редкой находкой.

Якорь был обнаружен в ходе исследования морского дна компанией ScottishPower Renewables перед строительством морской ветряной электростанции East Anglia ONE, которая находится примерно в 40 километрах от побережья Саффолка.

An ancient anchor, now thought to be from the Roman or the late Iron Age, first discovered in the North Sea in 2018, has recently been dated and determined to be an extremely rare find. Read more >>>https://t.co/rL93xz8Bg4 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 27, 2022

«Все указывает на то, что это римский якорь возрастом почти 2000 лет, что является невероятно редким памятником истории, — объяснил Брэндон Мейсон из Maritime Archeology Ltd. — Если эта дата подтвердится, будет трудно переоценить ее значение — нам известно только о трех якорях до викингов из северных европейских вод за пределами Средиземноморья, и только два действительно уцелели».

Якорь может служить вещественным свидетельством древнеримского мореплавания и торговли в южной части Северного моря у берегов Англии. Ученые все еще работают над подтверждением его возраста, хотя есть несколько физических особенностей, которые убедительно свидетельствуют о том, что якорь относится к имперскому римскому периоду.

«Мы считаем, что эта находка может быть древнейшим и одним из крупнейших сохранившихся примеров, что дает нам веские доказательства невероятной активности, которая, должно быть, происходила в водах в римские времена, но о которой мы знаем относительно мало, — сказал Мейсон. — Это абсолютная привилегия — поднять якорь на поверхность и поделиться его историей с людьми не только на востоке Англии, но и по всему миру».

«Курсор» писал ранее, что черная дыра, в горизонт охвата которой попадают все орбитыпланет нашей Солнечной системы, обнаружена недавно астрономами.