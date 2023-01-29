Два суперобезвоживающих продукта, которые стоит перестать есть в 2023 году

Есть два типа продуктов, которые, по мнению экспертов в области здравоохранения, вам следует оставить позади, если вы хотите пережить 2023 год, чувствуя себя увлажненным и здоровым: сладкие закуски и жареные продукты.

Чтобы узнать больше о том, почему вам следует избегать сладких и жареных продуктов для вашего здоровья, SheFinds поговорили с Джоанной Вен, сертифицированным тренером по здоровому питанию и основателем Spices & Greens.

1. Сладкие закуски

Если вы сладкоежка, вы можете употреблять такие варианты, как фруктовые конфеты, шоколад или даже сладкие хлопья в качестве перекуса в течение дня. Тем не менее, Вэнь говорит, что употребление слишком большого количества сахара может привести к обезвоживанию организма и нанести серьезный ущерб вашему здоровью в целом. «Сладкие закуски содержат мало питательной ценности и в основном содержат только сахар и углеводы, что приводит к обезвоживанию и множеству других долгосрочных побочных эффектов», — предупреждает она.

Она объясняет, что регулярное употребление таких закусок может привести к «быстрым скачкам и падениям уровня сахара, усталости, низкому уровню энергии, головокружению, головным болям и со временем потенциальному диабету».

2. Жареная пища

В дополнение к вашим любимым конфетам есть еще одна невероятно вкусная категория продуктов, от которой вы должны изо всех сил стараться держаться подальше в этом году, если хотите избежать обезвоживания: жареная пища. Существует длинный список причин, по которым жареная пища может быть вредной для вашего здоровья, но две из главных причин обезвоживания — это содержание в ней жира и соли, говорит Вэнь.

Соль, в частности, сильно обезвоживает организм, а жареная пища обычно содержит ее много. «Избыточное потребление соли из соленых закусок может вызвать обезвоживание, высокое кровяное давление и другие долгосрочные риски для здоровья, — предупреждает Вэнь. — Кроме того, потребление слишком большого количества соли влияет на функцию почек, снижая их способность правильно фильтровать жидкости и токсины из организма».

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