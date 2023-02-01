Две добавки, которые врачи рекомендуют принимать каждый день для здоровья кишечника

Поддерживая здоровый микробиом кишечника, вы можете не только контролировать пищеварение, но и уменьшить воспаление, снизить риск сердечных заболеваний и даже похудеть. Чтобы поддерживать работу кишечника в отличной форме, вы можете принимать несколько пищевых добавок.

SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения доктором Мэттом Чалмерсом и практикующей медсестрой Кейтлин Поликастро, чтобы узнать о двух лучших добавках для здоровья кишечника, которые вы можете принимать каждый день. Они сказали, что пробиотики и добавки с клетчаткой — одни из лучших вариантов.

1. Пробиотики

Когда дело доходит до полезных для кишечника добавок, нет ничего лучше, чем основной пробиотик. По словам Поликастро, «одним из лучших способов улучшения работы кишечника и правильного выведения токсинов и инфекций является прием про- и пребиотиков хорошего качества». Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые могут помочь восстановить баланс хороших и плохих бактерий в кишечном микробиоме, чтобы предотвратить ряд проблем с пищеварением, от газов и вздутия живота до диареи. «Кимчи, йогурт и многое другое, ежедневный прием добавки — это верный способ убедиться, что вы получаете достаточное количество «хороших» бактерий в кишечнике, что позволяет вашей желудочно-кишечной системе защищаться должным образом», — говорит Поликастро.

Однако не все пробиотические добавки одинаковы. Чалмерс говорит, что, чтобы убедиться, что вы выбираете хороший, вы можете выбрать пробиотики с высоким КОЕ (колониеобразующая единица), «что указывает на его силу, и пробиотики, специально предназначенные для расщепления пищи».

2. Клетчатка

В дополнение к потреблению пробиотиков, для здорового кишечника также важно включить в свой рацион здоровое количество клетчатки. Клетчатка важна для общего состояния здоровья, поскольку помогает организму переваривать пищу, регулировать уровень сахара в крови и многое другое. «Чем больше клетчатки содержится в пище, тем медленнее усваивается сахар, что предотвращает скачки уровня глюкозы в течение дня», — говорит доктор Крейг Примак из Скоттсдейлского центра похудения.

По этой причине важно есть продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как бобы, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Но если вы действительно хотите увеличить потребление клетчатки, потому что беспокоитесь о том, что едите ее недостаточно в повседневной жизни, добавки с клетчаткой — это всегда отличный способ.

Конечно, для поддержания оптимального здоровья кишечника требуются не только добавки — чтобы ваша пищеварительная система была счастливой и здоровой, вы должны уделять приоритетное внимание ежедневным упражнениям, сбалансированному питанию, управлению стрессом и многому другому. Однако, включив эти две добавки в свой распорядок дня, вы будете на пути к более здоровому кишечнику!

Читайте также: названы продукты, которые повышают вероятность возрастных болезней после 40 лет.