Названы продукты, которые повышают вероятность возрастных болезней после 40 лет

Ваша диета может играть роль практически во всех аспектах вашего здоровья, от вашей кожи до вашего мозга.

По мнению экспертов, ингредиенты многих обработанных пищевых продуктов тесно связаны с возрастными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезни сердца и другие. По этой причине особенно важно осознавать, что вы едите с возрастом; здоровое питание является неотъемлемой частью поддержания здоровья тела и мозга после 40 лет.

Чтобы узнать больше о связи между переработанными пищевыми продуктами и возрастными заболеваниями, а также узнать о худших вариантах, которые следует исключить из своего рациона, SheFinds.com поговорили с Робертом Яфелисом, MS, RDN, экспертом по питанию в SETFORSET, и Нэнси Митчелл, дипломированной медсестрой.

Продукты с обработанным сахаром, такие как пончики

Нельзя отрицать, что сахар восхитителен (не говоря уже о том, что он вызывает привыкание), но, к сожалению, он также опасен для общего состояния здоровья, особенно когда речь идет о возрастных заболеваниях. В то время как существует множество нездоровых сладких продуктов, Яфелис говорит, что пончики являются одними из худших из-за сочетания сахара и вредных жиров.

Итак, что именно делает сахар таким вредным для вашего мозга? И какие заболевания вам грозят? К сожалению, их очень много, от болезни Альцгеймера до болезней сердца. «Диета с высоким содержанием обработанных сахаров может увеличить риск развития болезни Альцгеймера», — предупреждает Митчелл. На самом деле, она указывает, что болезнь Альцгеймера часто называют «диабетом мозга» из-за его связи с высоким уровнем глюкозы в крови и резистентностью к инсулину. «Исследования показывают, что хронически высокий уровень глюкозы в крови может способствовать повреждению клеток всей нервной системы, включая участки мозга, связанные с этим нейродегенеративным заболеванием», — предупреждает она.

Но вы подвергаете себя риску не только болезни Альцгеймера, когда потребляете слишком много обработанного сахара. Яфелис ​​отмечает, что раковые клетки также любят сахар и что инсулин может стимулировать рост раковых клеток: «Высокий уровень сахара в рационе может привести к хронически высокому уровню сахара в крови. Это очень благоприятно для роста раковых клеток». Кроме того, высокий уровень сахара в крови может повысить риск сердечных заболеваний.

Что еще хуже, существует также проблема нездоровых жиров, которые могут содержаться в пончиках и многих других сладостях. более ригидны и менее чувствительны к инсулину. Это способствует резистентности к инсулину. Таким образом, сочетайте слишком много сахара с вредными жирами, и вы получите ускоренное старение», — добавляет Яфелис.

Что есть вместо

По этим и многим другим причинам важно ограничить потребление пончиков и других продуктов, подвергшихся технологической обработке. К счастью, существует множество здоровых вариантов, которые по-прежнему могут порадовать сладкоежек. Яфеличе предлагает есть темный шоколад, содержащий не менее 85% какао, или орехи, покрытые темным шоколадом.

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