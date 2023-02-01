Названы продукты, которые повышают вероятность возрастных болезней после 40 лет

По мнению экспертов, ингредиенты многих обработанных пищевых продуктов тесно связаны с возрастными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезни сердца и другие. По этой причине особенно важно осознавать, что вы едите с возрастом; здоровое питание является неотъемлемой частью поддержания здоровья тела и мозга после 40 лет.
Чтобы узнать больше о связи между переработанными пищевыми продуктами и возрастными заболеваниями, а также узнать о худших вариантах, которые следует исключить из своего рациона, SheFinds.com поговорили с Робертом Яфелисом, MS, RDN, экспертом по питанию в SETFORSET, и Нэнси Митчелл, дипломированной медсестрой.
Продукты с обработанным сахаром, такие как пончики
Нельзя отрицать, что сахар восхитителен (не говоря уже о том, что он вызывает привыкание), но, к сожалению, он также опасен для общего состояния здоровья, особенно когда речь идет о возрастных заболеваниях. В то время как существует множество нездоровых сладких продуктов, Яфелис говорит, что пончики являются одними из худших из-за сочетания сахара и вредных жиров.
Итак, что именно делает сахар таким вредным для вашего мозга? И какие заболевания вам грозят? К сожалению, их очень много, от болезни Альцгеймера до болезней сердца. «Диета с высоким содержанием обработанных сахаров может увеличить риск развития болезни Альцгеймера», — предупреждает Митчелл. На самом деле, она указывает, что болезнь Альцгеймера часто называют «диабетом мозга» из-за его связи с высоким уровнем глюкозы в крови и резистентностью к инсулину. «Исследования показывают, что хронически высокий уровень глюкозы в крови может способствовать повреждению клеток всей нервной системы, включая участки мозга, связанные с этим нейродегенеративным заболеванием», — предупреждает она.
Но вы подвергаете себя риску не только болезни Альцгеймера, когда потребляете слишком много обработанного сахара. Яфелис отмечает, что раковые клетки также любят сахар и что инсулин может стимулировать рост раковых клеток: «Высокий уровень сахара в рационе может привести к хронически высокому уровню сахара в крови. Это очень благоприятно для роста раковых клеток». Кроме того, высокий уровень сахара в крови может повысить риск сердечных заболеваний.
Что еще хуже, существует также проблема нездоровых жиров, которые могут содержаться в пончиках и многих других сладостях. более ригидны и менее чувствительны к инсулину. Это способствует резистентности к инсулину. Таким образом, сочетайте слишком много сахара с вредными жирами, и вы получите ускоренное старение», — добавляет Яфелис.
Что есть вместо
По этим и многим другим причинам важно ограничить потребление пончиков и других продуктов, подвергшихся технологической обработке. К счастью, существует множество здоровых вариантов, которые по-прежнему могут порадовать сладкоежек. Яфеличе предлагает есть темный шоколад, содержащий не менее 85% какао, или орехи, покрытые темным шоколадом.
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