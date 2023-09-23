Эксперт назвал самую полезную кашу - продлевает молодость и предотвращает болезни

Об этом она рассказала на своих страницах в соцсетях.
Кроме того, в гречневой крупе присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк и витамины A, D, C, E, группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота). Эта каша помогает дольше сохранять молодость, подтягивает кожу, укрепляет ноги и волосы.
Каша богата пищевыми волокнами. Они создают чувство сытости, помогают вывести из организма шлаки и токсины. Она позитивно сказывается на иммунитете и даже улучшает работу мозга.
Тем, кто борется с лишним весом, эксперт посоветовала употреблять гречку умеренно, но регулярно. Этот продукт не "осядет" на талии, зато улучшит пищеварение и ускорит ваш метаболизм
Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий.