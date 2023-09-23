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Эксперт назвал самую полезную кашу - продлевает молодость и предотвращает болезни

15:15, Вчера
Интересные факты
гречка фото
Фото: pixabay.com
Эта крупа содержит полный спектр всех необходимых организму минералов, она надолго насыщает и улучшает работу внутренних органов.
Врач-нутрициолог Екатерина Михайленко считает гречку самой полезной крупой. Она призвала всех вводить ее в рацион, особенно каша полезна детям, людям в возрасте а также тем, кто страдает хроническими болезнями и пытается сбросить вес.

Об этом она рассказала на своих страницах в соцсетях.

Гречка отличается от большинства других круп высоким содержанием растительного белка (до 13 граммов на 100 граммов продукта), а также выделяется содержанием железа, что немаловажно при анемии.

Кроме того, в гречневой крупе присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк и витамины A, D, C, E, группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота). Эта каша помогает дольше сохранять молодость, подтягивает кожу, укрепляет ноги и волосы.

Каша богата пищевыми волокнами. Они создают чувство сытости, помогают вывести из организма шлаки и токсины. Она позитивно сказывается на иммунитете и даже улучшает работу мозга.

Гречка – безглютеновый продукт, этот фактор особенно важен людям с таким заболеванием, как целиакия.

Тем, кто борется с лишним весом, эксперт посоветовала употреблять гречку умеренно, но регулярно. Этот продукт не "осядет" на талии, зато улучшит пищеварение и ускорит ваш метаболизм

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий.

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