Эксперт назвал самую полезную кашу - продлевает молодость и предотвращает болезни

Эта крупа содержит полный спектр всех необходимых организму минералов, она надолго насыщает и улучшает работу внутренних органов.

Врач-нутрициолог Екатерина Михайленко считает гречку самой полезной крупой. Она призвала всех вводить ее в рацион, особенно каша полезна детям, людям в возрасте а также тем, кто страдает хроническими болезнями и пытается сбросить вес.

Об этом она рассказала на своих страницах в соцсетях.