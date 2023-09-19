Эксперт назвала худшие осенние лакомства

К счастью, есть множество более здоровых альтернатив сладостям, которыми можно насладиться в осенний сезон.

Осень – чудесное время года, наполненное уютной атмосферой и соблазнительными угощениями. Но если вы следите за своим здоровьем, помните о некоторых популярных осенних лакомствах, которые эксперты советуют употреблять в умеренных количествах или вообще избегать.

О них порталу SheFinds подробнее рассказала практикующий специалист по функциональному здоровью Омайра Феррейра

1. Яблоки в карамели. Хотя яблоки известны своей пользой для здоровья благодаря содержанию клетчатки, добавление карамели меняет их направление. Липкая карамель в сочетании с большим яблоком содержит много сахара и калорий, что потенциально может привести к увеличению веса и кариесу.

2. Латте с тыквенными специями. Как бы мы ни обожали увлечение латте с тыквенными специями, эти любимые напитки часто содержат сахар и вредные для здоровья добавки. Избыток сахара может способствовать увеличению веса и дисбалансу сахара в крови при регулярном употреблении.

3. Конфеты Candy Corn. К этим конфетам — традиционному на Хэллоуин лакомству среди американцев — лучше относиться с осторожностью. Феррейра не советует их употреблять, поскольку это в первую очередь сахар с искусственными красителями и ароматизаторами. Злоупотребление этими конфетами может привести к повышению уровня сахара в крови, проблемам с зубами и нездоровому потреблению пустых калорий.

В заключение, разумно ограничить потребление сахара, когда это возможно. Время от времени угощать себя можно, но отказ от этих сладких лакомств поможет вам сохранить здоровье в долгосрочной перспективе. Помните, что умеренность — это ключ к тому, чтобы насладиться лучшим из обоих миров.

Курсор писал, что эксперты рассказали, как избавиться от привычки к сладкому кофе и чаю.