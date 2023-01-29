Эксперт назвала пищевую привычку для здорового тела после 50 лет

Белок не только дает вам ощущение сытости, но также поддерживает ряд функций организма, которые помогают вашему телу работать и чувствовать себя лучше. С возрастом белок становится еще более важным.

SheFinds.com спросили Кэрри Бонфитто, автора книги «Что готовить, зачем это есть», какой именно белок вам следует есть, чтобы поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе.

Ешьте белок первым делом с утра

Вы, наверное, слышали, что белок необходим для того, чтобы оставаться сытым между приемами пищи. Но у протеина больше преимуществ! Недостаточное количество может привести к множеству проблем. «Самая большая проблема с нехваткой белка заключается в том, что ваше тело начнет разрушать ваши мышцы, чтобы получить белок, необходимый для важных функций, таких как заживление ран и регенерация клеток, — говорит Бонфитто. — Уменьшение мышечной массы может привести к снижению метаболизма и усталости». Употребление белка первым делом с утра особенно важно — поскольку завтрак задает тон на весь день, употребление питательного белка — ключ к поддержанию энергии в течение всего дня.

Использование богатых белком добавок при приготовлении пищи — отличный способ увеличить потребление белка. Одним из фаворитов Бонфитто являются семена конопли. «Добавление семян конопли — мой любимый способ получить растительный белок. Три столовые ложки семян конопли обеспечивают около 10 граммов белка», — говорит она.

Если вы не ограничены вариантами на растительной основе, у эксперта есть несколько других фаворитов, которые являются хорошими закусками. «В одном яйце содержится около 6 граммов белка, поэтому они могут быть отличным вариантом. Кефир — это йогуртовый напиток, который содержит 11 граммов в одной чашке, и его легко найти вместе с йогуртом в большинстве продуктовых магазинов», — говорит Бонфитто.

Сбалансированная диета, богатая различными источниками белка, важна для поддержания энергии в течение дня, здорового обмена веществ и сильных мышц.

Читайте также: медики предупредили: какое мясо может повысить риски развития рака.