Эксперт объяснил, почему кофе во второй половине дня мешает вам худеть

Многие люди, которые стремятся сбросить вес, пьют между приемами пищи кофе, так как этот напиток помогает утолять голод. Но, оказывается, пить его стоит только до четырех часов дня, иначе он наоборот может помешать процессу потери лишнего веса.

Ответ на этот вопрос дала диетолог Наталья Кондратюк Instagram.

Эксперт объясняет, что кортизол, известный как гормон стресса и бодрости, является очень чувствительным к кофеину. Он придает ощущение энергии, бодрости и повышенной работоспособности, но при употреблении в больших количествах может вызвать тревожность, раздражительность и бессонницу.

Действие кофеина для среднего человека продолжается около 5-8 часов. Это означает, что если вы выпьете последнюю чашку кофе в 16:00, то качество вашего сна после 22:00-23:00 будет наилучшим. Тем не менее, даже те, кто может заснуть после кофе, будут иметь низкое качество сна.

Для обеспечения хорошего сна и поддержания процесса снижения веса, важно, чтобы сон включал гармоничное чередование двух фаз - глубокого и быстрого сна. Поэтому эксперт рекомендует употреблять кофе или чай с кофеином до 16:00 и ограничивать их потребление до двух чашек в день.

Кроме того, диетолог подчеркивает, что некоторые кофейные напитки, такие как латте и капучино, содержат большое количество сахара, что может противоречить цели по снижению веса. Эти напитки могут добавить ненужные калории к вашей диете и компенсировать дефицит калорий, созданный при соблюдении режима питания для похудения.

Эксперт объясняет, что кортизол, известный как гормон стресса и бодрости, является очень чувствительным к кофеину. Он придает ощущение энергии, бодрости и повышенной работоспособности, но при употреблении в больших количествах может вызвать тревожность, раздражительность и бессонницу.

Действие кофеина для среднего человека продолжается около 5-8 часов. Это означает, что если вы выпьете последнюю чашку кофе в 16:00, то качество вашего сна после 22:00-23:00 будет наилучшим. Тем не менее, даже те, кто может заснуть после кофе, испытывают низкое качество сна.

Для обеспечения хорошего сна и поддержания процесса снижения веса, важно, чтобы сон включал гармоничное чередование двух фаз - глубокого и быстрого сна. Поэтому эксперт рекомендует употреблять кофе или чай с кофеином до 16:00 и ограничивать их потребление до двух чашек в день.

Кроме того, диетолог подчеркивает, что некоторые кофейные напитки, такие как латте и капучино, содержат большое количество сахара, что может противоречить цели по снижению веса. Эти напитки могут добавить ненужные калории к вашей диете и компенсировать дефицит калорий, созданный при соблюдении режима питания для похудения.

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