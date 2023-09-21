Эксперт рассказал, какое мясо уменьшает риск развития рака

Включив эту рыбу в свой рацион, вы сможете насладиться вкусным и питательным способом улучшить общее самочувствие.

Белок, жизненно важный компонент нашего рациона, играет решающую роль в здоровье, снижая риск развития рака, способствуя снижению веса и обеспечивая незаменимые аминокислоты.

Джесси Федер, RDN, CPT, подчеркивает в статье SheFinds важность включения в свой рацион разнообразных источников белка для улучшения общего самочувствия и минимизации риска рака.

Лосось считается выдающимся продуктом с высоким содержанием белка и многочисленными преимуществами для здоровья. Содержание омега-3 лосося, богатого нежирным белком и жирными кислотами омега-3, связано со снижением риска развития конкретных видов рака, включая рак молочной железы и колоректальный рак. Эти жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и могут регулировать рост клеток, потенциально подавляя развитие раковых клеток.

Кроме того, содержание белка в лососе помогает контролировать вес, вызывая чувство сытости, подавляя тягу к еде и сохраняя мышечную массу во время усилий по снижению веса. Это приятный и полезный для здоровья выбор для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы.

Фидер подчеркивает, что богатое содержание антиоксидантов в лососе, необходимые питательные вещества и полезные жиры способствуют поддержанию оптимального кровяного давления и уровня липидов. Это, в свою очередь, уменьшает воспаление во всем организме, снижая риск возникновения различных типов рака.

Таким образом, изобилие антиоксидантов, питательных веществ и полезных жиров в лососе способствует не только более здоровому составу тела, но и снижению риска развития рака.

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