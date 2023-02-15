Эксперт рассказала, можно ли еду запивать чаем или кофе

Многие люди запивают еду чаем или кофе, например, за завтраком, однако это очень плохая привычка. Но это может привести к плохому самочувствию.

В состав кофе входит ряд органических кислот (яблочная, лимонная), которые могут стимулировать выработку желудочного сока. Также кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку желудочного сока и может повысить кислотность.

Об этом сообщила диетолог Татьяна Пасека в Instagram.

Эксперт напомнила, что кофе тонизирует нервную систему, это происходит путем того, что кофеин занимает рецепторы, на которые действует вещество подобно кофе — аденозин. А кофе, занимая те же рецепторы, соответственно отнимает тормозящее действие и вызывает возбуждающий эффект.

Со временем количество рецепторов увеличивается и соответственно доза кофе уже мала, поэтому человек употребляет его больше. Если человек резко прекращает пить кофе, аденозин занимает все рецепторы и тормозящее действие усиливается, отсюда чрезмерная сонливость.

Эксперт отметила, что кофе содержит фенольные соединения — хлорогеновые кислоты, которые действуют как антиоксидант и защищают клетки печени и головного мозга от окисления. Безопасная доза кофеина 400-500 мг в сутки. В одной чашечке натурального кофе 50-160 мг кофеина. Количество чашек определяет крепость напитка.

Важно помнить, что нельзя запивать пищу чаем и кофе, желательно употреблять через 15-20 мин после еды или в промежутке между едой.

К тому же из-за употребления кофе во время еды усвояемость железа организмом падает с 90% до 40%. Поэтому может развиться анемия. Это потому, что в кофе содержится такое вещество как хлорогеновая кислота и полифенол.

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