Чтобы каждый ваш день был активным и продуктивным, эксперты советуют выработать некоторые полезные утренние привычки, которые будут давать заряд энергии на весь день.

Об этом сообщила нутрициолог Наталья Девяткова в Instagram.

После звонка будильника, не спешите вставать из постели, советует специалист. Дайте себе пять минут, но не закрывайте глаза. Затем выполните пятерку медленных, глубоких вдохов и выдохов, растягиваясь.

Если у вас есть теннисный мяч или ортопедический мяч, садитесь на край кровати и массируйте стопы мячом, охватывая каждую точку стопы, как указано в сообщении. После этого, примите теплый душ и почистите зубы. Важно также выпить 300-400 мл теплой воды.

Завтракайте не ранее, чем через 40 минут после пробуждения. Не торопитесь и внимательно пережевывайте пищу, предпочтение отдавая сбалансированному завтраку.

Что следует избегать утром:

Не допускайте начала дня с негативных эмоций. Избегайте дурных мыслей, особенно если еще не приняли завтрак. Лучше сконцентрируйтесь на позитивных аспектах вашей жизни.

Не употребляйте кофе до завтрака. Это вредная привычка, от которой стоит избавиться раз и навсегда, так как она может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и гастрит. Употребление кофе натощак может также вызвать спазмы и боли в желудке.

Отложите решение важных проблем до ближайшего обеда, поскольку утром ваш мозг еще не настроен на серьезное решение задач.

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