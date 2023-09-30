Чтобы каждый ваш день был активным и продуктивным, эксперты советуют выработать некоторые полезные утренние привычки, которые будут давать заряд энергии на весь день.
Об этом сообщила нутрициолог Наталья Девяткова в Instagram.
После звонка будильника, не спешите вставать из постели, советует специалист. Дайте себе пять минут, но не закрывайте глаза. Затем выполните пятерку медленных, глубоких вдохов и выдохов, растягиваясь.
Если у вас есть теннисный мяч или ортопедический мяч, садитесь на край кровати и массируйте стопы мячом, охватывая каждую точку стопы, как указано в сообщении. После этого, примите теплый душ и почистите зубы. Важно также выпить 300-400 мл теплой воды.
Завтракайте не ранее, чем через 40 минут после пробуждения. Не торопитесь и внимательно пережевывайте пищу, предпочтение отдавая сбалансированному завтраку.
Что следует избегать утром:
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