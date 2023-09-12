Эксперт развенчал самый распространенный миф об ужине

Многие слышали, что ужинать нужно не позднее 3-4 часов до сна, иначе пища плохо перевариться и не усвоиться. Но это совершенно не так, и вот почему...

Многие люди верят в то, что поздний ужин вредит и здоровью, и фигуре. Однако все это не совсем верно.

В этом уверен спортивный тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram.

Он отметил, что некоторые так называемые эксперты говорят, что до сна пища должна перевариться, так как когда мы спим наше тело должно отдыхать. Мандзяк отмечает, что он не нашел научных подтверждений этой теории. Да и то, что наше тело должно отдыхать во время сна тоже подвергает сомнению - ведь "работа" организма не останавливается ни на минуту.

По его словам, во время сна температура тела уменьшается только на пол градуса, что свидетельствует о том, что интенсивные процессы внутри нашего тела продолжаются. В частности, в это время сердце и дыхательная система работают, продолжает функционировать наш мозг, кроме того, тот факт, что люди с утра идут в туалет, говорит о том, что и желудочный тракт продолжает работать.

Эксперт также отмечает, что за сон и пищеварение отвечает парасимпатическая нервная система, которую человек не может сознательно контролировать. Соответственно, процесс переваривания пищи не останавливается ночью.

При этом специалист согласен с тем, что далеко не всякая пища подходит для ужина. Людям, которые следят за фигурой, следует избегать на ужин продуктов, богатых углеводами. Поэтому лучше отказаться от булочек, мучных изделий, сухофруктов, бутербродов и сладостей. На ужин лучше также избегать блюд из картофеля и каш, особенно рисовой. Вечерний прием пищи не должен содержать жареных продуктов.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.