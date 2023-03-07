Эксперты назвали две привычки, которые могут подвергать риску сердечно-сосудистых заболеваний

Названы две худшие привычки, от которых следует избавиться, если вы заботитесь о своем сердце.

Как оказалось, есть несколько распространенных привычек, которые могут подвергать вас риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы узнать больше о ежедневных привычках, которые на самом деле вредны для вашего сердца, SheFinds поговорили с кардиологом Ником Уэстом и диетологом Лизой Ричардс.

1. Употребление слишком большого количества сахара

Ричардс предупреждает, что «высокое потребление сахара может быть вредным для здоровья сердца по нескольким причинам», начиная с повышенного риска ожирения. Ни для кого не секрет, что потребление большого количества добавленного сахара может со временем привести к увеличению веса, что может увеличить риск сердечных заболеваний.

Кроме того, высокое потребление сахара может привести к диабету 2 типа из-за повышенной резистентности к инсулину. «Диабет является основным фактором риска сердечных заболеваний», — говорит нам Ричардс.

Высокое потребление сахара также может привести к усилению воспаления в организме, что может вызвать атеросклероз. Ричардс описывает это как «состояние, при котором бляшки накапливаются в артериях и могут привести к сердечным заболеваниям». Другие последствия для здоровья от употребления слишком большого количества сладкого включают повышение уровня триглицеридов (типа жира, содержащегося в крови) и повышение артериального давления, которые подвергают ваше сердце риску заболевания.

2. Недостаток сна

Доктор Уэст предупреждает, что недостаток сна (менее 6 часов в сутки) «связан с повышенным риском в обсервационных исследованиях». Этот повышенный риск связан с гормональными и гемодинамическими изменениями, а также с воспалением, которое «может привести к развитию ожирения/неблагоприятного индекса массы тела, диабета 2 типа и высокого кровяного давления». Все эти проблемы являются факторами риска инсульта, сердечного приступа и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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