Эксперты назвали продукты, которые замедляют старение после 40 лет

После 40-летнего возраста следует пересмотреть свой рацион питания и включить в него побольше продуктов, обладающих витаминами, минералами, антиоксидантами и веществами, способными возобновить энергию и замедлить процесс старения организма. Эксперты назвали, что же стоит добавить в меню.

Об этом пишет Eat This Nor That.

Специалисты считают, что важно употреблять фисташки, потому что они богаты на антиоксиданты, которые борются в организме со свободными радикалами. Ученые выяснили, что горсть этих продуктов может положительно повлиять на старение клеток и продолжительность жизни с преддиабетом.

Также в меню следует включить жирные виды рыбы, в частности лосось, потому что они являются ценным источником белка, омега-3 жирных кислот и других питательных элементов, которые улучшают пищеварение, укрепляют сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Исследование показало, что люди 40-50 летнего возраста, чьи эритроциты содержали более высокие уровни омега-3, имели лучшие когнитивные функции.

Еще специалисты рекомендуют употреблять клюкву, ежедневное употребление одной маленькой чашки ягод в течение трех месяцев может улучшить работу памяти и нервной системы.

Не менее полезными являются помидоры, потому что в них много антиоксидантов, а также клубника, богатая на витамин С и темно-зеленая листовая зелень (капуста, шпинат), которая способна замедлить старение мозга.

