Назван эффективный и доступный продукт для похудения

Ежедневное употребление хотя бы одного яблока перед едой может помочь сбросить до пяти килограммов за год.

Специалисты по питанию говорят: любители яблок могут незаметно для себя сбросить пять килограмм веса без дополнительных ограничений или физической нагрузки. Эксперты доказали, что употребление одного яблока в день перед приемом пищи помогает сбросить вес.

Об этом сообщило издание The Sun.

Как заявил британский диетолог Роб Хобсон, регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость. При этом в ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой, пояснил Хобсон. А вот калорий в яблоках очень мало.

Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира. А еще этот фрукт содержит множество ценных микроэлементов и витаминов, что дополнительно поможет укрепить иммунную систему.

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