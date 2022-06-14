Назван самый идеальный продукт для здорового питания

Лучшим продуктом, имеющим уникальные полезные свойства для всего организма благодаря высокому содержанию витаминов, микроэлементов, полиненасыщенных жиров и даже клетчатки, врачи назвали — авокадо.

Люди, которые не нашли в себе силы полностью перейти на здоровое питание, стараются чаще употреблять в пищу особо ценные продукты. Благодаря содержанию большого количества витаминов, такие продукты несут в себе много пользы для организма.

Диетолог Оксана Михалева назвала один из таких продуктов — уникальный по своим полезным свойствам. Регулярное употребление авокадо улучшит структуру волос, сделает их блестящими, а кожу бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника.

Михалева рассказала: «Авокадо — лучший продукт для здорового питания. Содержание калорий в авокадо большое, но они представлены жирами, а именно полиненасыщенными жирными кислотами, совершенно необходимыми в ежедневном рационе. Они защищают от рисков развития атеросклероза сосудов и хронических воспалений, а также препятствуют развитию сахарного диабета. Жирные кислоты также укрепляют иммунитет».

По словам диетолога, в авокадо содержатся белки в небольшом количестве, они являются необходимым материалом для строительства клеток.

Благодаря большому содержанию клетчатки — в одном авокадо 2/3 суточной нормы — он является отличной профилактикой рака кишечника. Клетчатка нормализует работу кишечника, уменьшает процент всасывания сахара и холестерина, поэтому защищает от диабета, атеросклероза и даже ожирения.

Авокадо богат витаминами (В5, В6, В9, С, Е и К) и микроэлементами(калий, магний, цинк, медь, марганец), что делает этот продукт просто кладезем полезных веществ.

Важно обратить внимание на один момент — авокадо содержит большое количество жиров, поэтому больше 1-2 плода в день не стоит употреблять.