Эксперты назвали самую лучшую и худшую диеты для похудения в 2023 году

Американский журнал US News & World Report каждый год публикует список диет: от лучших до самых плохих. В рейтинг вошли 24 ограничительных рациона.

Эксперты при составлении рейтинга учитывают ряд факторов, в том числе эффективность и полезность продуктов, которые она предусматривает, а также как легко их найти в магазине. При оценке диеты учитывалось, насколько безопасен рацион, насколько трудно его соблюдать и способствует ли он здоровому образу жизни.

Об этом сообщает ресурс Health.usnews.

Для рейтинга выбрали только научно обоснованные диеты. Каждая из них получала оценки от группы ведущих экспертов по медицине и диетологии, специализирующихся на диабете, здоровье сердца и снижении веса.

Уже шестой год подряд лучшей диетой признают средиземноморскую. В ней акцент сделан на блюдах растительного происхождения. То есть в рационе много фруктов, овощей, цельного зерна, семян, орехов и оливкового масла. В ограниченном количестве можно употреблять масло, сахар, яйца, молочные продукты, птицу или красное мясо. Обязательно в рационе должна быть рыба, у которой много жирной кислоты омега-3.

Средиземноморская диета способствует не только сжиганию лишних калорий, но и снижает риск диабета, повышенного холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака груди. Также этот рацион укрепляет кости и улучшает сердечно-сосудистую систему.

Меньше всего баллов экспертов получило сыроедение. Такой рацион допускает необработанные сырые и не разогретые продукты. Все они должны быть на 100% натуральными и выращены без использования удобрений.

Специалисты пришли к выводу, что придерживаться такой диеты очень сложно из-за большого количества требований. Также нет достаточно доказательств безопасности такого рациона для здоровья. В числе худших оказалась и популярная кето-диета, которая заняла 20 место из 24. Она получила высокую оценку за эффективность, так как позволяет быстро похудеть, но есть сомнения в ее безопасности.

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