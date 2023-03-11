Диетологи назвали три десерта для похудения

Чтобы узнать больше о лучших десертах для похудения, SheFinds поговорили с Джоной Бурдеос, зарегистрированным диетологом и писателем о здоровье; Даной Эллис Ханнес, магистром здравоохранения, доктором медицинских наук и старшим диетологом медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе; Джоанной Вэнь, сертифицированным тренером по снижению веса; Меган Рузвельт, зарегистрированным диетологом и нутрициологом; Лорой Али, зарегистрированным диетологом; и Марисой Мур, зарегистрированный диетологом и нутрициологом.

Замороженный виноград

Освежающий, сладкий и полезный десерт — замороженный виноград. Это вкусное лакомство невероятно низкокалорийно. Одна чашка винограда весом около 92 граммов содержит 62 калории, 0,6 г белка, 16 г углеводов и 0,3 г жира. Виноград обладает противовоспалительным действием и может помочь в решении возрастных проблем с красотой. Вы можете использовать как красный, так и зеленый виноград. Все, что вам нужно сделать, это вымыть виноградины, положить их в контейнеры и заморозить на ночь.

«Когда я хочу подавить тягу к сладкому чем-то здоровым, я выбираю замороженный виноград, — говорит Мур. — Это естественный источник антиоксидантов и других полифенолов. Я покрываю виноградины ванильным греческим йогуртом. Три четверти чашки винограда содержат всего 90 калорий».

Парфе

Еще один вкусный и полезный десерт, который вы все еще можете есть, пытаясь похудеть, — это парфе. Парфе обычно состоят из йогурта, мюсли, орехов и фруктов. По словам Али, греческий йогурт идеально подходит не только для похудения, но и для здоровья костей и сердца. «Кальций заставляет нашу сердечную мышцу сокращаться, перекачивая кровь через наше тело, — объясняет она. — Исследования показали, что у людей, которые съедают 5 или более порций йогурта в неделю, риск высокого кровяного давления значительно ниже, чем у тех, кто ел его реже одного раза в месяц».

Кроме того, вы можете дополнить свое парфе миндалем, чтобы получить дополнительные преимущества для похудения. Вэнь отмечает, что миндаль «богат полезными жирами и белками, которые способствуют хорошему обмену веществ». Вы также можете добавить чернику в парфе, которые полны коллагена и антиоксидантов.

«Ягоды содержат от 32 до 57 калорий на 100-граммовую порцию (в зависимости от ягоды), что делает их хорошей низкокалорийной пищей для добавления в рацион, особенно если вы пытаетесь похудеть», — говорит Бурдеос.

Ханнс также предлагает добавлять бананы в йогурт, чтобы ускорить обмен веществ и похудеть. «Менее спелые бананы также могут быть хорошим выбором из-за их резистентного крахмала, а когда они более зеленые, их углеводы перевариваются и [усваиваются] дольше, — говорит она. — Они полезны для микробиома (бактерий в желудочно-кишечном тракте). Это может помочь с потерей веса и общим потреблением калорий». Этот фрукт имеет высокое содержание клетчатки. Миндаль, черника и бананы станут отличным дополнением к парфе!

Безглютеновое веганское печенье с шоколадной крошкой

Наконец, безглютеновое веганское печенье с шоколадной крошкой — еще один полезный десерт, который вы можете приготовить и при этом похудеть. Вместо яиц и молочных продуктов этот тип печенья предлагает веганское масло на растительной основе, в котором меньше насыщенных жиров и больше полезных для сердца мононенасыщенных жиров по сравнению с обычным маслом или маргарином (которых, по мнению экспертов, вам следует избегать любой ценой) . Рузвельт говорит: «Хотя печенье в целом не является здоровой пищей, наш рецепт включает в себя настоящие цельные ингредиенты».

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