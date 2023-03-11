Названы три лучших противовоспалительных напитка для здоровья кишечника

Есть много причин, чтобы включить в свой рацион противовоспалительные продукты и напитки.

«Употребление противовоспалительных напитков может помочь уменьшить воспаление в кишечнике и поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта», — говорит эксперт по здоровью кишечника Джули Гидер, доктор медицинских наук, порталу SheFinds. Она говорит, что зеленый чай, имбирный чай и латте с куркумой — отличные варианты.

1. Зеленый чай

Зеленый чай отлично подходит для общего состояния здоровья — на самом деле, он даже может улучшить состояние вашей кожи.

«Зеленый чай — отличный выбор для тех, кто ищет противовоспалительный напиток, — говорит она. — Богатое содержание полифенолов может помочь в уменьшении воспаления и укреплении здоровья кишечника».

2. Имбирный чай

«Имбирь обладает мощным противовоспалительным действием, что делает его отличным выбором для облегчения воспаления и поддержания общего состояния кишечника», — отмечает Гидер. Это во многом благодаря активному ингредиенту под названием гингерол, который способствует пищеварению.

3. Латте с куркумой

«Куркума содержит куркумин, активное соединение с мощными противовоспалительными свойствами, которое может помочь улучшить здоровье кишечника, — объясняет Гидер. — Этот напиток не только вкусный и успокаивающий, но и может стать отличным дополнением к вашему обычному приему противовоспалительных напитков».

Гидер также рекомендует чайный гриб (ферментированный, богатый пробиотиками чай) и богатый антиоксидантами терпкий вишневый сок.

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