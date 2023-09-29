Эксперты назвали витамин, который наиболее эффективен в профилактике рака

Регулярное употребление витамина D может значительно снизить риск онкологических заболеваний.

Медик и известный британский эксперт Крис ван Туллекен заявил, что витамин D можно считать профилактикой возникновения рака, а его нехватка в организме существенно увеличивает риски для здоровья.

Об этом пишет MedicalXpress.

Этот витамин организм производит под воздействием солнечного света. Дефицит этого вещества может вызвать проблемы со здоровьем костей и ослабить иммунную систему.

Доктор ван Туллекен также рассказал о новом исследовании ученых из Гарвардского университета. Оно показало, что регулярное употребление витамина D может значительно снизить риск онкологических заболеваний. Чтобы это доказать, врачи более 5 лет наблюдали за группой из 25 тыс. человек. В их число входили мужчины старше 50 лет и женщины старше 55 лет. Ни у кого из них на момент начала исследования не было рака.

На первом этапе исследования оказалось, что регулярное употребление витамина D и омега-3 жирных кислот несколько снизило риск умереть от рака. В дальнейшем ученые выяснили, что витамины помогли на 17% снизить риск заболеть инвазивной формой рака. Различные исследования, отмечают врачи, показывают, что этот витамин также помогает в профилактике рака крови, легких, груди и толстой кишки.

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