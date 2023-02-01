Эксперты перечислили специи, которые помогут избавиться от лишних килограмм

У каждой хозяйки на кухне найдутся разные специи, но следует знать, что с их помощью можно не только добавить блюду приятный аромат и насыщенный вкус, но и скинуть лишние килограммы. Правда не все приправы обладают таким эффектом.

Об этом пишет Heilpraxisnet.

Сербские диетологи рекомендуют для похудения употреблять перетертый чеснок или красный перец, потому что они ускоряют обменные процессы в организме. А еще стоит обратить внимание на корицу, так как ее добавление в блюда помогает нормализовать в крови уровень сахара.

Также в этом деле полезен имбирь и черный перец. С их помощью можно улучшить пищеварение и избавить человека от нарушений желудочно-кишечного тракта.

Диетологи включили в список и шафран, в котором есть вещества, помогающие справиться с чрезмерным аппетитом, а тимьян быстро выведет из организма лишнюю воду и токсины.

С помощью сельдерея можно нормализовать давление, что также относится к уровню холестерина, орегано контролирует синтез жиров.

«Курсор» писал ранее, что большинство диет подразумевает отказ от сладких десертов, чтобы добиться уменьшения лишнего веса. Однако неожиданно эксперты выяснили, что с помощью сладостей можно похудеть, и это не шутка.

Еще мы писали, что вода с лимоном натощак «разрекламирована» многими врачами и диетологами, как панацея от множества болезней и залог похудения. Но этот напиток подходит далеко не всем.

Напомним, что недостаточное количество качественного ночного отдыха становится причиной набора лишнего веса и, в результате, портит фигуру.