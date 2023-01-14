Ученые рассказали, как похудеть с помощью сладостей

Исследования ученых позволили разработать уникальную диету, при которой можно баловать себя сладким, но при этом худеть.

Большинство диет подразумевает отказ от сладких десертов, чтобы добиться уменьшения лишнего веса. Однако неожиданно эксперты выяснили, что с помощью сладостей можно похудеть, и это не шутка.

Об этом пишет Medicalanswers.

Правда специалисты сообщили об одном нюансе — они все-таки имели в виду натуральный продукт, а не конфеты или выпечку.

Поскольку для соблюдения диеты от человека требуется максимум силы воли, а изменения, проходящие в организме, могут серьезно повлиять на психофизическое состояние, то ученые попытались разработать безопасный и приятный метод похудения.

В ходе своих трудов ученые изобретают все новые и новые способы борьбы с лишним весом, а одним из уникальных методов стало похудение с помощью употребления в пищу продуктов сжигателей жира, а именно меда.

Ученые рассказали, что мед нужно добавлять в теплую воду и принимать полученный напиток каждое утро.

Во-первых, мед способен полноценно заменить сахар, который очень вреден для организма, но его всегда хочется съесть. Если заменить медом сахар в рационе, то вкус блюда от этого не пострадает, зато уровень глюкозы в крови существенно уменьшится.

Также мед обладает уникальным свойством предотвращать сердечно-сосудистых заболевания. Это достигается благодаря быстрому расщеплению жиров, а значит и снижению веса и уменьшению нагрузки на сердце.

Также ученые доказали, что ежедневное употребление меда в разумных количествах контролирует образование холестерина и приводит его содержание к нормативным показателям, а если объединять мед с лимоном и имбирем, то мед еще и дополнительно укрепляет иммунитет.

Курсор уже сообщал, что врач назвала основные принципы «диеты долгожителей».