Ученые рассказали, как похудеть с помощью сладостей

Большинство диет подразумевает отказ от сладких десертов, чтобы добиться уменьшения лишнего веса. Однако неожиданно эксперты выяснили, что с помощью сладостей можно похудеть, и это не шутка.
Об этом пишет Medicalanswers.
Правда специалисты сообщили об одном нюансе — они все-таки имели в виду натуральный продукт, а не конфеты или выпечку.
Поскольку для соблюдения диеты от человека требуется максимум силы воли, а изменения, проходящие в организме, могут серьезно повлиять на психофизическое состояние, то ученые попытались разработать безопасный и приятный метод похудения.
В ходе своих трудов ученые изобретают все новые и новые способы борьбы с лишним весом, а одним из уникальных методов стало похудение с помощью употребления в пищу продуктов сжигателей жира, а именно меда.
Ученые рассказали, что мед нужно добавлять в теплую воду и принимать полученный напиток каждое утро.
Во-первых, мед способен полноценно заменить сахар, который очень вреден для организма, но его всегда хочется съесть. Если заменить медом сахар в рационе, то вкус блюда от этого не пострадает, зато уровень глюкозы в крови существенно уменьшится.
Также мед обладает уникальным свойством предотвращать сердечно-сосудистых заболевания. Это достигается благодаря быстрому расщеплению жиров, а значит и снижению веса и уменьшению нагрузки на сердце.
Также ученые доказали, что ежедневное употребление меда в разумных количествах контролирует образование холестерина и приводит его содержание к нормативным показателям, а если объединять мед с лимоном и имбирем, то мед еще и дополнительно укрепляет иммунитет.
Курсор уже сообщал, что врач назвала основные принципы «диеты долгожителей».