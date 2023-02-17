Эксперты рассказали, что нужно есть по утрам, чтобы похудеть

Завтрак должен быть обязательно питательным и полезным, советуют специалисты. А диетологи к этому добавляют, что первый прием пищи должен содержать клетчатку.

Клетчатку можно найти в фруктах и овощах, поэтому именно ими стоит дополнить утреннюю трапезу или дополнить ими традиционные каши. Важно помнить: кислые фрукты и ягоды обязательно нужно употреблять только после основного приема пищи или вместе с ним, иначе можно навредить желудку.

Бананы считаются запрещенными для худеющих, и это большая ошибка. Употребление бананов утром поможет ускорить метаболизм и похудеть. Чем менее спелый продукт, тем меньше в составе крахмала. Зеленые фрукты также наполнены долго перевариваемыми и усваиваемыми углеводами. Преимущества найдет для себя и микробиом кишечника, от которого зависит едва ли не все ваше физическое и даже психологическое здоровье.

Черника позаботится о здоровье кишечника, остановит старение кожи и поспособствует снижению веса. Также вы можете получить целый комплекс положительных эффектов для организма. Ее еще очень легко интегрировать в утренний прием пищи, например, добавить в кашу, пудинг или дополнить блин. Флавоноид антоцианин, содержащийся в составе продукта, помогает организму вырабатывать адипонектин. Этот гормон отвечает за снижение уровня глюкозы, сдерживание влечения к пище и ускорение обмена веществ.

Ягоды имеют низкую калорийность – примерно от 32 до 57 калорий на 100-граммовую порцию (в зависимости от ягоды), что делает их хорошей низкокалорийной пищей для добавления к диете, особенно если вы пытаетесь похудеть. Кроме того, ягоды содержат много антиоксидантов.

Грейпфрут станет отличным источником клетчатки и питательных веществ. В составе особенно много витамина С, витамина А и антиоксидантов. Достоинством для фигуры станет и низкая калорийность – в продукте среднего размера всего 52 калории, но как много насыщения. Станет преимуществом для организма и значительное количество воды, хорошо увлажняющей тело.

Дыни станет отличным помощником в похудении, ведь она хоть и очень вкусная, но низкокалорийная. В них также много воды, чтобы помочь с увлажнением и ощущением сытости, обеспечивая при этом небольшим количеством калорий. Подобно яблокам и ягодам, дыни можно нарезать и добавлять к хлопьям, йогурту и смузи,

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.