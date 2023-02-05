Эксперты рассказали, как правильно хранить зубную щетку

При чистке зубов микробы вместе со слюной и остатками зубной пасты остаются на щетке.

Ухаживать за ротовой полостью необходимо регулярно и тщательно, потому что там обитает большое количество микроорганизмов. И предметы личной гигиены, в частности зубную щетку нужно держать всегда в чистоте, чтобы в ней не размножались вредоносные бактерии.

Об этом пишет ADA.

Эксперты напомнили, что после чистки зубов щетку нужно промыть под проточной водой, чтобы на ней не оставалась паста и остатки пищи.

Использовать чужие средства гигиены крайне не рекомендуется, особенно людям со слабым иммунитетом, поскольку на зубной щетке после чистки остаются микробы.

Хранить щетку необходимо в вертикальном положении щетиной вверх в сухом и вентиляционном помещении. Не стоит после процедуры класть ее в контейнер, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения бактерий.

Более того, зубной щетке не нужна дополнительная чистка, поэтому не отправляйте этот предмет личной гигиены в посудомоечную машину или ультрафиолетовые приборы, потому что вы только испортите его.

Также не забывайте менять зубную щетку каждые три месяца. Если вы заметили, что щетинки изношенные, тогда стоит купить новую еще раньше, потому что такая щетка будет плохо очищать зубы, что не хорошо для ротовой полости.

«Курсор» писал ранее, что зубная паста содержит лауретсульфат натрия, который помогает образовывать пену для лучшей чистки. К сожалению, он также подавляет восприятие вашими вкусовыми рецепторами сладких ароматов, одновременно разрушая молекулы жира, которые блокируют горькие ароматы.

Еще мы писали, что каждый день люди допускают ошибки, которые сводят весь эффект чистки на нет либо вредят здоровью зубов и десен.

Напомним, что многие мечтают об идеальной улыбке и белоснежных зубах, однако врачи пояснили, почему это возможно не для всех и в чем сложности.