Эксперты рассказали, какие ингредиенты при приготовлении яиц приводят к набору лишнего веса

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Яйца могут стать ценным дополнением к вашему пути к снижению веса, если их правильно приготовить.

Эксперты, в том числе врач-диетолог Триста Бест и врач общей практики доктор Елена Дешко, рассказали SheFinds, что считают яйца пищей, которая помогает похудеть, однако важно быть осторожным с ингредиентами, которые вы сочетаете с яйцами, поскольку некоторые распространенные варианты могут помешать достижению ваших целей в области здоровья.

Насыщенные жиры, такие как сливочное и растительное масло, часто используются при жарке яиц, но они могут способствовать нежелательному увеличению веса. Доктор Дешко советует, что самые здоровые методы приготовления яиц включают в себя отказ от использования дополнительного количества растительного и сливочного масла, поскольку в яйцах от природы много насыщенных жиров. Вместо этого рассмотрите возможность варки или запекания яиц, чтобы насладиться их питательной ценностью без увеличения потребления жиров и калорий.

Если вы предпочитаете жарить, выбирайте жир для приготовления пищи с умом. По словам Бест, использование недорогих масел с высоким содержанием насыщенных жиров может превратить здоровую пищу, такую ​​​​как яйца, в нездоровую еду. Следует избегать употребления растительных масел и маргарина, чтобы предотвратить потенциальное увеличение веса и связанные с этим риски для здоровья.

Хотя добавление в яйца небольшого количества полезных жиров, таких как оливковое масло, может быть полезным, ключевым моментом является умеренность. Не переусердствуйте и по возможности избегайте насыщенных жиров, чтобы поддерживать более здоровую диету и поддерживать свои цели по снижению веса.