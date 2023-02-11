Эксперты рассказали про действенный метод похудения из Японии с помощью стакана воды

Это определенно самый простой способ похудеть. Японские ученые выяснили, что если пить воду определенным образом, можно избавиться от лишнего жира.

Существует японский метод, способный творить с вашим телом настоящие чудеса, говорят специалисты.

Об этом пишет healthline.

Прежде всего, как только вы встаете утром с постели, вам следует немедленно выпить стакан простой воды, а затем почистить зубы. желудок, выводит токсины из вашего тела и стимулирует обмен веществ и кишечник.

Рекомендуется завтракать через 45 минут. Вода, которую вы уже выпили, уменьшит чувство голода, и вы съедите гораздо меньшую порцию.

После удачного завтрака следует воздерживаться от еды в течение примерно 2 часов. В течение дня, прежде чем вы решите поесть, рекомендуется выпить около 200 мл. вода.

Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты и больше двигаться. Таким образом, примерно через месяц ваш уровень сахара нормализуется, кислоты исчезнут, а лишние килограммы постепенно растают.

Ранее Курсор писал, что эксперимент развенчал миф вредности меда при нагревании.

Также мы сообщали 5 способов, с помощью которых можно измерять температуру тела без градусника.