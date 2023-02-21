Эксперты развенчали три мифа о похудении, которые на самом деле могут привести к набору веса

Многие эксперты согласятся, что здоровое похудение — это марафон, а не спринт, и его нельзя сделать за одну ночь.

SheFinds.com связались с зарегистрированными диетологами и другими экспертами в области здравоохранения, чтобы узнать о распространенных мифах о диетах, которые на самом деле не приводят к здоровой потере веса.

Ознакомьтесь с советами и предложениями диетолога Тристы Бест, доктора Росми Барриос и диетолога Лизы Ричардс.

Миф № 1. Пропуск приемов пищи (и особенно завтрака) сжигает жир

Что касается вашего здоровья и оптимального сжигания жира, то от пропуска приемов пищи больше вреда, чем пользы. Это особенно верно в отношении завтрака, говорит Бест. «Когда дело доходит до диеты и потери веса, большинство из нас в первую очередь смотрят на калории и на то, как мы можем потреблять их как можно меньше», — говорит она.

К сожалению, добавляет Бест, «это может сработать в краткосрочной перспективе [когда речь идет о накоплении жира], но в долгосрочной перспективе это нанесет ущерб вашему метаболизму». Она отмечает, что у каждого человека уникальный метаболизм, скорость, с которой он сжигает калории, и для большинства людей это около 2000 калорий в день. «Это означает, что для того, чтобы ваше тело выполняло свои обычные функции на оптимальном уровне, ему требуется определенное количество калорий».

Проще говоря, когда вы превышаете это число, это приводит к увеличению веса, а когда вы потребляете меньше этого числа, это приводит к потере веса. Однако она отмечает, что эта потеря веса или сжигание жира недолговечны, потому что организм приспосабливается к получению только меньшего количества калорий. Следовательно, он замедлит количество необходимых ему калорий, чтобы сохранить энергию и избежать голодания. По сути, это означает, что вы замедляете свой метаболизм.

2. Потеря веса означает отказ от десерта

Ричардс подчеркивает, что существует множество полезных десертов, которые помогут вам похудеть, и вам не нужно отказываться от любимых лакомств. Вместо этого найти более здоровые версии или добавить больше фруктов или других ингредиентов, наполненных клетчаткой, в ваши любимые десерты, может быть здесь удачным компромиссом.

3. Вы должны отслеживать все, что едите, чтобы похудеть

Хотя здорово следить за тем, что вы потребляете в течение дня, чтобы сделать свой рацион более здоровым, Барриос предупреждает, что с этим можно переусердствовать.

«Новички [в подсчете] часто совершают ошибку, просто глядя на цифры и выбирая сильно обработанные продукты, в которых не хватает витаминов и минералов», — объясняет Барриос. «Важный совет», который она рекомендует иметь в виду, заключается в том, что «подсчет калорий [или чего-либо еще] должен быть краткосрочной практикой».

«Сосредоточенность на цифрах и постоянное взвешивание продуктов могут стать быстрым путем к дисфункциональному питанию, — говорит Барриос. — Всегда полезно быть осведомленным о калориях или других вещах, но делать это регулярно не рекомендуется», — добавляет она.

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