Экстремал преодолел самый опасный мост в мире

Мост построен из веревок и имеет широкие промежутки между деревянными досками.

Авантюрист Рама Ютгла, также известный как Рамилла де Авентура, преодолел мост, который считается самым "опасным" в мире. Подвесной мост Хуссаини, расположенный в северном пакистанском регионе Хунза, пролегает через озеро Борит.

В ролике, который Ютгла опубликовал в соцсети, парень бесстрашно идет раскачивающимся мостом. Он построен из веревок и имеет широкие промежутки между деревянными досками.

Ютгла, искатель приключений шотландского происхождения, выросший в Гранаде (Испания), объяснил, что хотя мост может показаться коварным, он является единственной переправой для местных жителей. Мост жизненно важен для них, чтобы они могли заниматься повседневной жизнью и добираться в свои дома.

Видео дает представление об ошеломляющих горных вершинах, окружающих этот район, демонстрируя естественную красоту этого региона.

Подвесной мост Хуссаини обрел популярность своей опасностью. Прошлым летом произошел трагический инцидент, когда турист погиб при попытке перейти мост.

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