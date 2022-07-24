Электронные сигареты: правда и мифы

Эксперты проанализировали факты об электронных сигаретах и предоставили каждому человеку делать самостоятельные выводы: стоит курить или нет.

Электронные сигареты за последние годы стали очень популярны. Это связано с распространенным мнением о том, что они менее опасны, чем обычные сигареты. Так это или нет? Эксперты постарались ответить на эти вопросы.

Многие предпочитают электронные сигареты, поскольку от них нет сильного неприятного запаха, присущего обычным сигаретам. Однако специалисты уверяют, что это не делает их безопаснее.

Выяснилось, что электронные сигареты ничуть не меньше, а иногда даже больше вредны. Прежде всего, содержание никотина в них не меньше, а чаще больше, чем в обычных. А никотин является наркотическим веществом, у.

Начнём с того, что электронные сигареты содержат никотин, причем чаще всего даже больше, чем обычные. Никотин – наркотическое вещество, вызывающее зависимость.

Чем больше никотина попадает в легкие, тем сильнее риски возникновения серьезных заболеваний: от атеросклероза до сердечной недостаточности. Также обратите внимание, что вдыхание с помощью электронных устройств вызывает более глубокие последствия, чем табакокурение. Это грозит курильщику злокачественными новообразованиями, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, эндокринными заболеваниями, бесплодием, когнитивным расстройствам (нарушением работы мозговых функций) и другими не менее серьезным проблемам.

Поскольку в электронных сигаретах не содержится вредных смол, то курильщики делают вывод об их безвредности, а это в свою очередь увеличивает зависимость от них.

Также отсутствие смол в дыме не означает, что можно курить рядом с маленькими детьми, поскольку остальные вредные вещества, которых немало, в дыме присутствуют.

«Курсор» писал, что в Израиле ввели новые налоги на курение.

Напомним, ученые выяснили, к каким последствиям приводит курение электронных сигарет.