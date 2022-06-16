В Израиле ввели новые налоги на курение

Министр финансов Авигдор Либерман объявил о совместном плане с Министерством здравоохранения, в рамках которого будет повышен налог на электронные сигареты. Это часть инициативы властей по предотвращению курения.

Авигдор Либерман (НДИ) подписал указ о введении налогов на курение:

• Налог в размере 182% (плюс 5,51 шекеля за мл.) на жидкость для заправки электронных сигарет.

• Налог в размере 270% (плюс 8,16 шекеля за мл.) на одноразовые электронные сигареты.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Ранее Курсор писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару. Острый дефицит долларов на валютном рынке после укрепления его курса привел к обесцениванию шекеля. В плюсе только те, чья зарплата измеряется в долларах.

Кроме этого, в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья. Аналитики объясняют падение продаж новых домов осторожностью покупателей на фоне повышения процентных ставок и более высоких налогов на покупку.

Еще напомним, что в этом году цены на квартиры в новостройках выросли почти на 22% за год. Также сообщается, что спрос на новые земли продолжает падать. Многие граждане не могут позволить себе покупку нового жилья, поскольку в среднем цены выросли на 15,4% за год.