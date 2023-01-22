Эта маленькая страна может накормить всю Европу

До 95 процентов пищевых продуктов поступает из других частей мира, что делает жителей Европы уязвимыми к политическим, климатическим и эпидемиологическим изменениям.

Продовольственная безопасность – одна из главных проблем Европы, которая вынуждена полагаться на поставки пищевых продуктов из других частей мира, чтобы обеспечить едой свое многомиллионное население. Однако теперь биологи рассказали, как решить эту проблему силами только одной островной страны — Исландии.

Об этом говорится в материале портала uainfo.org.

Так, Европейский Союз сильно зависит от импорта богатых белком пищевых продуктов, таких как соя, для удовлетворения внутреннего спроса. От 75 до 95 процентов сырья поступает из других частей мира, что делает жителей Европы уязвимыми к политическим, климатическим и эпидемиологическим изменениям.

Неудивительно, что правительство ЕС считает разработку и внедрение системы продовольственного самообеспечения своей ключевой задачей. Новый способ достичь этой цели предложила международная группа исследователей из Израиля, Исландии, Дании и Великобритании. Поскольку в Исландии существуют надежные возобновляемые источники электроэнергии (как гидро-, так и геотермальные электростанции), они могли бы обеспечивать работу передовых биореакторов для выращивания спирулины — питательной цианобактерии.

«После строительства этих реакторов Исландия смогла бы производить сотни тысяч тонн биомассы с высоким содержанием белка (на 100 г спирулины приходится 57 г белка), обеспечив более 40 миллионов европейцев надежным источником питания. При самом осторожном сценарии, когда только 15 процентов производимой в стране энергии отдадут на производство спирулины, к 2030 году Исландия сможет полностью обеспечить свои потребности в белке и начать ее экспорт в другие страны ЕС», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба генсека ООН.

Отмечается, что Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, но из-за войны, которую на ее территории развязала российская федерация*, порты были заблокированы и мировое сообщество было обеспокоено, так как остановка экспорта могла вызвать голод в бедных странах.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление поставок продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

Курсор писал ранее, что российская федерация уже неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Предполагается, что глава кремля попытается давить на страны G20 именно с помощью этого соглашения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!