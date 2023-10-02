Ежедневное мытье головы — дерматолог рассказал, как этого избежать

Ежедневное мытье головы — обычная практика для многих, но эксперты не советуют использовать шампунь так часто.

Чрезмерное мытье головы смывает натуральные масла, вырабатываемые кожей головы, в результате чего волосы становятся склонными к ломкости и могут стать чрезмерно жирными из-за компенсаторного производства кожного сала. Итак, как же сохранить волосы чистыми, не прибегая к ежедневному мытью шампунем?

Доктор Навнит Харор, дерматолог из Дели, косметический хирург и хирург по пересадке волос, дал несколько советов в статье SheFinds:

1. Шелковая наволочка. Выбирайте шелковую наволочку, поскольку она уменьшает трение между волосами и подушкой, минимизирует впитывание масла и помогает вашим волосам дольше оставаться чистыми.

2. Регулярное расчесывание. Хотя регулярное расчесывание может и не влиять напрямую на рост волос, оно распределяет натуральные масла по коже головы, предотвращая их накопление у корней.

3. Сбалансированная диета. Диета, богатая витаминами и питательными веществами, такими как витамины А, Е, биотин, железо и цинк, способствует здоровью и чистоте волос. Включите в свой рацион такие продукты, как яйца, морковь, орехи, нежирное мясо и листовую зелень.

4. Волосы вверх. Если волосы собраны в свободный пучок или косу, они не попадут на лицо и шею, и это значит, на них не попадут масла и грязи.

5. Ополосните волосы водой. Когда вы делаете перерыв от шампуни, ополаскивание волос водой поможет удалить поверхностную пыль и освежит их.

6. Домашние средства. Кухонные ингредиенты, такие как яблочный уксус и пищевая сода, можно использовать для мытья волос, сохраняя при этом их естественную влажность.

Хотя сокращение частоты мытья волос не вредно, на начальном этапе оно может увеличить выработку кожного сала по мере того, как кожа головы приспосабливается. Понимание естественного баланса ваших волос и применение альтернативных методов очищения могут привести к тому, что локоны станут более здоровыми и чистыми без необходимости ежедневного мытья головы.

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