Фермер выращивал картошку и раскопал огромную статую

15 октября возле озера Иссык-Куль Северного Тянь-Шаня (Кыргызстан) фермер по имени Эркин Турбаев пахал свою землю ради высаживания картошки и неожиданно раскопал гигантскую статую Балбал, датирующуюся VI веком.

Сперва мужчина подумал, что перед ним обычный камень, поэтому начал зарываться в землю с целью его убрать. Однако, в процессе выкапывания он осознал, что ударил плугом большую каменную статую.

Скульптура изображала лицо и верхнюю часть человеческого тела. Затем Турбаев увидел, что перед ним Балбал – мемориальная статуя, являющаяся надгробием или могильным маркером. Ею пользовались жители Средней Азии в первом тысячелетии, в основном кочевые турки.

Длина Балбала составила три метра. На статуи были в своё время вырезали головной убор и броню, а потому скорее всего она изображает мужчину-воина, держащего в левой руке меч. На нижней части изваяние обнаружено ничего не было. Есть версия, что просто ее похоронили в земле. По словам историка Жанболота Абдикеримова, проанализировавшего надписи на Балбале, этот мужчина имел важный титул.

Эта находка стала не первой подобной в Кыргызстане. Существует две теории происхождения этих статуй. Согласно первой, что в VI и VII столетиях турки приняли другие погребальные практики, которые отличались от привычных. Согласно другой, скульптуры являются проигравшими в битве во время войны. Им предстояло стать слугами героя в загробном мире, для чего их размещали у места захоронения. Также есть версия, что Балбалы отражают самых смелых воинов из лагеря врагов.

