В Египте обнаружен Храм сокола с загадочным посланием

Изображение сокола, которое можно увидеть в соколином святилище в Беренике, может означать несколько божеств. Эта скульптура сокола из Эдфу, города на Ниле к югу от Луксора.

Археологи в Египте обнаружили 1700-летнее «соколиное святилище» с останками 15 обезглавленных соколов на постаменте, а также каменный памятник с изображением двух неизвестных богов.

Святыня и памятник, найденные в Беренике, древнем египетском порту на Красном море, были описаны в статье, опубликованной в Американского журнала археологии. Около пьедестала был найден железный гарпун длиной около 34 см.

«Обезглавливание соколов, кажется, является местным жестом завершения живого подношения богу святилища. Вотивное жертвоприношение живого животного обычно связано с убийством или осквернением крови, чтобы показать приверженность преданного», — заявил Дэвид Франкфуртер, профессор религии Бостонского университета, который не участвовал в раскопках.

В другой комнате храма археологи нашли стелу или колонну с греческой надписью, которая переводится как «Здесь нельзя варить голову». Остается загадкой, для чего обезглавливали соколов, зачем ставили стелу в помещении, запрещающем варить головы, и почему рядом с соколами ставили гарпун.

По словам ученых, на стеле изображены три божества: Гарпократ [также пишется как Гарпократ] из Коптоса, который является «детским богом», и два загадочных божества, имена которых неясны. У одного есть «голова сокола», а другой — богиня, которая носит корону из «коровьих рогов и солнечного диска». Они добавили, что бог с головой сокола кажется самым выдающимся из трех божества.

Одно из возможных объяснений состоит в том, что 15 обезглавленных соколов были подношениями божествам, особенно богу с головой сокола. Исследователи предположили, что гарпун также мог быть подношением.

«Мы предполагаем, что жертвенных животных варили перед тем, как представить их богу, возможно, чтобы облегчить выщипывание их перьев, и что их головы были удалены в соответствии с предписанием на стеле», — написала команда в своей статье.

В святилище также находились останки рыб, млекопитающих и скорлупа яиц птиц. Команда отметила, что некоторые из них также могли быть подношениями, и пир мог происходить в храме.

В то время, когда святыня использовалась, примерно в четвертом веке нашей эры, Римская империя контролировала Египет, но их контроль ослабевал.

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