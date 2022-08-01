Физики доказали, что теория черных дыр оказалась неверной

Выводы ученых позволят в будущем создать намного более точные модели Вселенной и ее образования. Для этого нужно разработать единую модель развития черных дыр.

Черные дыры с разными световыми характеристиками раньше признавались одними и теми же объектами, которые видно под разными углами. Однако они оказались объектами с разными фазами жизненного цикла.

Проведенное учеными Дартмутского университета исследование черных дыр, большинство из которых считаются активными ядрами галактик (АЯГ), показало ошибочность предыдущей теории.

Исследователь Тонима Тасним Ананна уверена, что необходимо разработать «единую модель АЯГ», которая сможет идентифицировать черные дыры с одинаковыми свойствами.

«Эти объекты озадачивали ученых более полувека, но мы сделали много предположений о физике этих объектов», — заявила Тонима Тасним Ананна.

Сверхмассивные черные дыры образуются при слиянии менее массивных черных дыр. Самые крупные черные дыры находятся в центре почти всех крупных галактик, включая и Млечный Путь. Они поглощают галактический газ, пыль и звезды, и становятся тяжелее небольших галактик.

Новое исследование должно подтолкнуть физиков к созданию более точной модели эволюции Вселенной. Процесс образования черных дыр все еще не изучен, но это даст толчок к пониманию их развития.

«Курсор» писал, что ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение.

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