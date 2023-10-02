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Гигантского ската словили ученые в США – фото

18:59, Сегодня
Интересные факты
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Фото: Jeremy Bishop / Unsplash
Впечатляющее животное весило около 181 кг.

Группа ученых поймала огромного 400-северного колючего хвостокола (ската) в проливе Лонг-Айленд.

Об этом сообщает компания Connecticut Fish and Wildlife в Facebook.

Команда траловой службы Лонг-Айленда вытащила массивного ската из воды и обнаружила, что его длина составляет более 1,8 метра, а ширина – 1,5 метра.

Согласно оценкам, скат весил около 181 кг.

«Эти нежные гиганты обитают вдоль Атлантического побережья от Новой Англии до Флориды, но относительно редки в проливе Лонг-Айленд», — сказано в сообщении.

После проведения измерений ската вернули в воду.

 

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Допис, поширений CT Fish and Wildlife (@ctfishandwildlife)

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