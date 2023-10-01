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Бегемот прокатил на спине десяток черепах, что сделало его героем в Сети

11:17, Сегодня
Мировые новости
бегемот фото
Фото: Википедия
Соответствующий ролик быстро стал вирусным в Сети.

<В Индии сняли, как бегемот катает на спине десяток черепах.На кадрах видно, как стая черепах заняла почти всю спину животного, расположившегося в водоеме. Однако в какой-то момент бегемот встает и большинство черепах падают в воду. Некоторым удалось зацепиться за спину животного.

Об этом пишет storinka.

Иногда бесплатные поездки могут быть рискованными", - написал автор под роликом.

Известно, что видео опубликовал сотрудник Лесной службы Индии Судха Рамэн.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Индонезии бегемот порадовал туристов, пытаясь поймать летящую морковку.

 

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