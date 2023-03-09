Исключение этих продуктов из рациона восстанавливает работу кишечника и способствует снижению веса

SheFinds поговорили с диетологом и нутрициологом Крутикой Нанавати, чтобы узнать о некоторых из худших продуктов для пищеварения, от которых вам следует отказаться, если вы хотите восстановить работу кишечника и похудеть быстрее. Она сказала, что сладкие, обработанные продукты и жареные блюда находятся где-то в верхней части списка.

1. Обработанные и рафинированные продукты

В целом, обработанные и рафинированные продукты — одни из худших вариантов для вашего здоровья в целом, включая здоровье кишечника. Как объясняет Нанавати, «обработанные и рафинированные продукты лишены основных питательных веществ и натуральных волокон». Это плохо по нескольким причинам, но что касается здоровья пищеварения, то одной из основных проблем является нехватка клетчатки. «Клетчатка необходима для поддержания целостности кишечного микробиома и помогает пищеварению», — говорит нам Нанавати.

Кроме того, обработанные пищевые продукты обычно содержат добавленный сахар, консерванты и другие вредные для здоровья добавки, которые, как предупреждает Нанавати, «могут нанести вред здоровью вашего кишечника». Сахар, в частности, может питать плохие бактерии в кишечнике, вызывая дисбаланс в вашем микробиоме. «[Сахар] также может вызвать воспаление и ухудшить пищеварение», — говорит она.

2. Жареная пища

Еще один тип пищи, который может серьезно сказаться на здоровье вашего кишечника, — это все жареное. Как и обработанные пищевые продукты, эти продукты могут нанести вред вашему общему здоровью по многим причинам. Когда дело доходит до вашего кишечника, Нанавати говорит, что главная проблема заключается в содержании нездорового жира. «Жареные продукты, как правило, содержат большое количество вредных жиров, которые могут повредить слизистую оболочку пищеварительного тракта, ухудшить пищеварение и усилить воспаление», — говорит она, отмечая, что эти продукты «могут привести к дисбалансу кишечных бактерий, что приведет к дисбактериозу и различным заболеваниям кишечника» и таким симптомам, как вздутие живота, спазмы и желудочно-кишечный дискомфорт.

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