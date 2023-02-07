Исследователи нашли у Юпитера ранее неизвестные спутники

Ученые объясняют, что их нахождение только сейчас не является чем-то странным.

У Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы астрономы недавно обнаружили еще 12 спутников, которые раньше не попадались им на глаза. Теперь у Юпитера их насчитывается 92, а у Сатурна, который ранее считался лидером — 83.

Об этом пишет Sciencealert.

Спутники во время «охоты» на таинственную гипотетическую Девятую планету обнаружил астроном Скотт Шеппард из Института науки Карнеги. По его словам, это неудивительно, что новые спутники были найдены только сейчас, поскольку они довольно тусклые и на фоне крупной планеты их разглядеть проблематично. Но при поиске Девятой планеты исследователь использовал телескоп и высоким расширением и значительным углом обзора.

Выяснилось, что девять из недавно открытых спутников находятся довольно далеко от Юпитера, вращаясь по ретроградной орбите — то есть, в направлении, противоположном вращению Юпитера. Остальные три спутника расположены ближе к планете и вращаются в том же направлении, что и Юпитер.

«Курсор» писал ранее, что команда немецких ученых из Института астрономии Макса Планка обнаружила новую планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни. Ею оказалась скалистая экзопланета под названием Wolf 1069b. Она расположена в 31 световом году от нас.

Еще мы писали, что новая планета называется TOI-3757b и представляет собой газовый гигант в созвездии Возничего, на расстоянии около 580 световых лет. TOI-3757b совершает один оборот вокруг своей звезды за 3,43 дня.

Напомним, что исследователи продолжают изучать космическое пространство, и за последнее время открыли множество экзопланет. Еще в 2014 году космический телескоп «Кеплер» обнаружил три планеты, вращающиеся вокруг звезды Kepler-138. Но только сейчас благодаря Хабблу ученые смогли поближе с ними «познакомиться».