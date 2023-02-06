Астрономы обнаружили пригодную для жизни планету

Команда немецких ученых из Института астрономии Макса Планка обнаружила новую планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни. Ею оказалась скалистая экзопланета под названием Wolf 1069b. Она расположена в 31 световом году от нас.

Об этом информирует портал Science Alert.

По данным ученых, масса этой планеты в 1,36 раза превышает массу Земли. Полный оборот вокруг звезды она делает за 15,6 дня и пребывает в 15 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу. Несмотря на это, на планете не жарко — она вращается вокруг красного карлика, который намного холоднее Солнца.

Астрономы отмечают, что Wolf 1069b похожа на Меркурий и может иметь температуру около -23°С. Это слишком холодно для жидкой воды, которая без атмосферы все равно превратилась бы в пар. По оценке ученых, чтобы узнать больше о пригодности Wolf 1069b к жизни надо еще подождать примерно десять лет.

Как информировал Курсор, астрономы объявили, что им удалось идентифицировать красноватую экзопланету, по плотности похожую на зефир.

Новая планета называется TOI-3757b и представляет собой газовый гигант в созвездии Возничего, на расстоянии около 580 световых лет. TOI-3757b совершает один оборот вокруг своей звезды за 3,43 дня.

Курсор сообщал, что ученые обнаружили самый тяжелый метал в инопланетных атмосферах. В более широкой Вселенной, есть несколько действительно странных миров, по сравнению с которыми планеты, которые есть в нашей Солнечной системе, кажутся почти обыденными.Теперь, в двух самых жестких мирах, когда-либо виденных в Млечном Пути, астрономы обнаружили самый тяжелый металл.

Наша редакция писала, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

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